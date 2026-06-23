タレント・ヒロミの妻でタレントの松本伊代が23日までに自身のインスタグラムを更新。61歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを公開した。【写真】全員めちゃくちゃ幸せそうな表情！ヒロミ＆俳優の息子たちと節目を祝った松本伊代今月21日に61歳の誕生日を迎えた松本は、「昨日はお家で61歳の、いや16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」と報告。夫のヒロミや長男で俳優の小園凌央、次男・隼輝さんに囲