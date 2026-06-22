とちぎテレビ 様々な分野の人から意見を聞き、栃木県の県政に生かそうと、福田富一知事が２２日、看護師の卵と意見を交換しました。 この「とちぎ元気フォーラム」は県民参加による開かれた県政を進めるため毎年１０回程度、県内各地で開かれているものです。 今回は、宇都宮市にある県立衛生福祉大学校で開催され、看護学科の学生９人が参加しました。 福田知事は「栃木の保健医療をみなさんの先輩方に支え