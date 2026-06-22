とちぎテレビ 栃木県議会の本会議が２２日開かれ、中東情勢によるエネルギー価格高騰への負担を軽減するため６億９千万円余りを追加する補正予算案など２０の議案が可決されました。 会議では、燃料費高騰への支援策を盛り込んだ６億９千万円余りの補正予算案が追加で提出され福田富一知事が、「国が行う電気・ガス料金の支援に対応するため、ＬＰガスを使う一般家庭や特別高圧で受電する企業への負担を軽減する」