【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は２２日午後（日本時間同日夜）、滞在していた王室の別荘を出て、約１００キロ・メートル離れた首都ブリュッセルの「ラーケン宮」に入られた。両陛下はラーケン宮の前庭に車で到着。出迎えたフィリップ国王夫妻と笑顔で言葉を交わしながら建物内に入られた。ラーケン宮はブリュッセル北西部にある国王一家の住まいで、両陛下は２５日まで滞在される。２３