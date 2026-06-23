7月の山開きを前に、山梨県は富士山の下山道に設置した登山者ら向けの避難用シェルター2基を公開しました。【映像】最大135人を収容できる富士山避難用シェルター緑川支局長リポート「こちらのシェルターは景観に配慮して、山の斜面にはめ込むように設置されています」県は、富士山で将来、噴火した時や落石が発生した場合などに登山者らが身を守るための避難用シェルターを、7合目付近と8合目付近の2カ所に設置し22日に公開し