女優の山谷花純（29）が、23日までにXを更新。スーツアクターでアクション監督の清家利一さんの訃報を受け、追悼した。清家さんの所属するジャパンアクションエンタープライズは22日、公式Xで「【訃報】弊社所属俳優14期、清家利一につきまして、2026年6月17日逝去いたしました。皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者のみにて6月20日執り行わせてい