―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテム今回は大人世代必見、ユニクロとGUで今買える夏の即戦力アイテムを3点紹介します。どれもリーズナブルに手に入れられるうえ、間違いなく使えて印象を格上げできるアイ