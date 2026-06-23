千葉・船橋市のマンションで20日夜から21日未明にかけて、50歳の男性が包丁で刺され死亡した。警察は、63歳の男を殺人の疑いで逮捕した。男は当時酒に酔い、3人で酒を飲む途中でトラブルがあったとみられている。自宅マンションで知人男性刺した疑い22日午前8時半過ぎ、千葉・船橋署でカメラがとらえたのは、うつむきながら警察の車両に乗り込む柚木守容疑者（63）だ。50歳の知人の男性を刺し、殺害した疑いが持たれている。犯行の