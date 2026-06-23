「急性網膜壊死（えし）」および「一過性脳虚血発作」と診断されて手術を受けたギタリストChachamaruこと藤村幸宏（66）が、23日までにXを更新。網膜剥離を発症していた左目の手術が終了したことを報告した。藤村は「無事手術終わりました！」と報告し「19日の夕方、左眼の網膜剥離の状態が一日一日悪くなっていくので、来週を待たずに前回の入院からずっと信頼してる先生に、大きなオペなのに緊急手術してもらいました!」と経緯を