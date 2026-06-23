6月15日、岡山県倉敷市で同僚の男に殴られた男性が意識不明になり、搬送先の病院で治療を受けていましたが、きのう（22日）死亡が確認されました。 15日午後8時ごろ、倉敷市東富井の配管工の男（26）が、倉敷市の会社敷地内の駐車場で、同僚の男性（52）の顔面をこぶしで1回なぐって転倒させ、意識不明の状態にさせたとして、暴行の容疑で現行犯逮捕されました。 傷害致死容疑も視野に 警察によりますと、その後、男性が頭部に