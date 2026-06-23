気象予報士の吉井明子さん（45）が22日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。吉井さんは「東京の都心、今月1日以来の真夏日に暑いですー！」とつづり、前かがみポーズをとったワンピース姿をアップした。吉井さんはぴったりとタイトな白いワンピースを着用し、美スタイルを引き立てた。この投稿にフォロワーからは「ラインが素晴らしい」「相変わらず美しいです」「やばい」「美しさ花丸です」とコメントが寄