グラビアアイドルの山田あい（22）が22日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。山田は「なんのオフショットだっ〜!?まだ先だけど盛り上げる準備お願いしますねー！」とつづり、黒のパーカ姿でオレンジの傘をさすオフショットを公開した。この投稿に「超カワイイ」「かわい〜い！」「早く見たいです」などのコメントが寄せられている。