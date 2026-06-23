グラビアアイドルの三田悠貴（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。水着姿をアップした。三田は「今回はキラッキラでボリューム満点の衣装に挑戦しました」とコメントし、黒水着姿をアップした。上からのアングルで撮影されており、迫力満点のボリュームバストを際立たせている。この投稿にフォロワーからは「色っぽくてむっちゃくちゃ可愛い」「ダイナマイトバディ〜」「たまらない」とコメントが寄せられている。三田は岐阜