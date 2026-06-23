ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が22日、インスタグラムを更新。メタリックグリーンのビキニ姿でイベント参加を告知するショットを公開した。投稿では、グリーンのメタリックひもビキニを着用し、体を揺らし、ポーズを決める動画を披露。背後には自身のグラビアポスターが複数飾られており、イベント会場での撮影とみられる。そして「10／11(日)のコスコン参加することにした」と報告。「誕生日の次の日〜！！」と、