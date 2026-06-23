アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が22日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。「本日6／22（月）『ヤングマガジン30号』発売されました！初ソログラビア♡そして、100Pのデジタル写真集『Summer Vibes』も同時発売です」と報告。「見てみたけど盛りだくさんですごかった〜お気に入りページ見つけたっ」とつづり、プールでのカラフルなバンドゥビキニ水着姿や、風呂の縁に