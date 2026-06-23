◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「8番・捕手」で先発出場。ただ、3回の守備からベンチに退き途中交代した。ラッシングは2回の第2打席で1死一、二塁から相手先発・マシューズの初球、カットボールを打ち上げ、二飛に倒れた。その裏はマスクをかぶって2番手・ラウアーの球を受けたが、3回の