森香澄が22日までに、インスタグラムを更新。コーデ写真を公開した。投稿では、ブランド「cocodeal」のアイテムを着用したショットを披露。背中が大きく開いたデザインの白いロングドレスに身を包んだ姿で登場した。手には白いバッグを持ち、グリーンが広がる屋外をバックに、肩越しにカメラへ視線を向けるポーズを決めた。そして「ピュアさを添えた大人ロマンスの新しいカタチ」とつづり、シンプルながらも洗練されたコーデへの思