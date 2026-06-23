大阪市浪速区敷津東の住宅で火事があり、この家に住む40代とみられる男性1人がけがをしました。消防が消火活動を続けています。 きょう午前8時半すぎ、2階建て住宅の住人から「火事です。2階からバチバチ音がしている」と119番通報がありました。 消防によりますと、消防車や救急車あわせて36台が出動し、消火活動にあたっています。 この火事で、住宅およそ40平方メートルが燃えていて、この家に住む男性1人が病院に搬送