◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位イラク戦が行われ、３―０で２連勝を飾った。前半１４分にＦＷエムバペがペナルティーエリア外から利き足とは逆となる左でミドルシュートを決めて先制点。前半は１―０で折り返したものの雨が強まり、ハーフタイムから試合は約２時間にわたり中断となった