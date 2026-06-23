◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャースのＤ・ラッシング捕手（２５）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「８番・捕手」で先発出場したが、３回の守備から退いた。球団は「脳しんとうの疑いがあり、検査を受けるため交代した」と発表した。チームでは正捕手のスミスが首の違和感で負傷者リスト（ＩＬ）入りしており、当初の予定より復帰が遅れ