元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの後藤晴菜（36）が22日までにインスタグラムを更新。家族でハワイを訪れたことを報告した。後藤アナは「早めの夏休みをいただきデトックス完了またいつか、何かの記念に訪れたいです#hawaii」とコメントし、家族でハワイを満喫する様子をアップした。夫の元日本代表でサッカーJ1鹿島アントラーズMF三竿健斗（30）のツーショットや、子どもの写真、美しい風景の写真等を披露している。