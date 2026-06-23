アメリカのバンス副大統領は22日、イランが核開発問題をめぐり、IAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れることに合意したと主張しました。一方のイラン側は否定していて、双方の主張が食い違っています。バンス副大統領は22日、戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めて行われたイランとの協議で、「最終合意に向けた非常に良い基盤が築けた」と強調しました。最大の焦点であるイランの核開発問題をめぐっては、イランがIAEAの査察を再