つばきファクトリー福田真琳（21）が22日までにインスタグラムを更新。“ぬい活”写真を公開した。「最近ずっと一緒にいるメルちゃん」というコメントとともに、ウサギのキャラクター、ウィッシュミーメルのメルとのツーショットを披露。ほっぺに近付けたり、ビタミンドリンクを飲ませる1枚にハートマークをつけたりと、メルちゃん愛でいっぱい。ファンからは「かわいい渋滞中」「そっくりやん」「まりんちゃんwithメルちゃんか