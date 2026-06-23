ロックバンド「ＡＵＲＡ」のマーブルが７月１８日に目黒ＴＨＥＬＩＶＥＳＴＡＴＩＯＮで開催される「ＦＩＮＡＬＣＯＵＮＴＤＯＷＮｔｏＫＡＮＯＫ！？Ｖｏｌ．５〜７４ｔｈａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜」への出演を発表した。このイベントはプロカメラマンとして長年ロックシーンを支えてきた水津宏氏の７４歳の誕生日を祝う恒例ライブ。出演者たちにとっても特別な意味を持つイベントとして知られている。マー