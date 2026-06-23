日本代表ＦＷ小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）が、ワンチーム化を実感している。チームの連係がうまくいっていることが、ここまでの結果につながっている。その要因について、２２日にベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで行われた練習後、小川は、こう分析した。「一体感かなと思っている。チームの雰囲気がＷ杯仕様になって、選手が少しの不満も漏らさずに、みんなが勝利をするために、自分がやりたいポジションじゃな