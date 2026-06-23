23日午後の天気 きょう（23日）午前9時30分現在、高松では曇り空が広がり、岡山と津山でも曇りとなっています。これまでの最低気温は、高松で20.1℃、岡山で18.9℃、津山で17.6℃でした。 23日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受け、おおむね曇りの空模様となりそうです。洗濯にはあいにくの空模様で、室内干しがおすすめです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。 日中の最高気温は、高松で25℃、岡山で26℃