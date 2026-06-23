【「MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)」【2次：2026年12月発送】】 6月23日11時～予約受付 12月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ガンダムMk-V(連邦カラー)」を再販売する。価格は9,900円。6月23日11時より「プレミアムバンダイ」にて予約を受け付ける。商品は12月に発送予定。 本商品は、「ガンダム・セン