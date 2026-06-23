2019年に国際糖尿病連合（IDF）が食後血糖管理の重要性を提唱後、昨今の健康意識の向上により、ダイエットや糖尿病予防だけでなく、美容や仕事中の集中力維持を目的に、血糖値コントロールが幅広い世代で重視されています。高血糖状態は、血糖値スパイクによる眠気やだるさ、集中力低下を通じてパフォーマンスにも影響するほか、糖化反応を進めて肌のくすみやハリ低下を招く恐れもあり、日常的な対策ニーズが高まっている。実際に