All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、上智大学出身と聞いて驚いた男性有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「上智大学出身と聞いて驚いた男性有名人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ジャニー喜多川（芸能プロデューサー）／79票2位にランクインしたのは、ジャニー喜多川さんです。1931年にアメリカのロサンゼルスで生ま