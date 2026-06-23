2024年10月、岡山県倉敷市の自宅に侵入し、寝ていた女性に性的暴行を加えようとし、けがを負わせたとして倉敷市玉島の無職の男（51）が逮捕されました。 【写真を見る】就寝中の女性（20代）に性的暴行をしようとしけがを負わせたとして無職の男（51）を逮捕「ほとんど間違いない」【岡山】 就寝中の女性宅に侵入か 警察によりますと、男は2024年10月15日午前2時ごろから午前2時半ごろまでの間、倉敷市の20代の女性の自宅に侵入