2023年に圧壊した潜水艇「タイタン」は、未登録・未認証のまま長年運航していた。カナダ当局の調査報告書からは、複数の政府機関が関連情報を把握しながらも共有されず、規制当局が運航実態を見過ごしていた実態が浮かび上がった。