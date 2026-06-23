メジャー通算300本塁打まであと3本【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。試合開始直後のわずか2球目を捉えた“早業”の一撃に対し、LA放送局は「霞んで見えましたよ」などと衝撃の打球に目を丸くした。確信アーチは初回の第1打席に生まれた。相手先発右腕マ