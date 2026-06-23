アルゼンチン代表が現地６月22日、北中米ワールドカップのJ組２節で、オーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。アルジェリアとの初戦（３−０）で、ハットトリックを達成したリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が再び爆発した。開始９分のPKこそ失敗したものの、38分に正確なダイレクトシュートで先制点を奪うと、90＋５分にも黄金の左足でゴールネットを揺らした。