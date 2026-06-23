テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２２日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之がＭＣを務めた。この日は「溜まった本音を引き出す『ＭＣ毒出し２０２６上半期』」を進行。久保田と井口が昨今の本音を次々と明かしていった。久保田は「いや、それやったら、もう…。上沼（恵美子）さんとかは話したいけどね…。上沼さんとか連絡できないんですかね？」とスタッフに超大物芸人との