「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースのカイル・タッカー外野手が二回に代走を送られ途中交代した。球団は「腰のけいれん」と発表した。二回の第１打席で四球を選んで出塁したタッカー。その後、二塁へ進んだ際に右脇腹を押さえながら苦悶の表情を浮かべるシーンがあった。さらに座り込む場面もあり、これを見たベンチはすぐさま交代を決断。コールを代走に送った。ベンチの大谷やフリーマンが心配