◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は投ゴロに打ち取られた。3回、先頭で迎えた第2打席、相手先発・マシューズに対し、フルカウントからの6球目、低め直球をファウルにすると、そこから4球連続ファウルで粘りを見せた。ただ、10球目、外角直球でボテボテのゴロに打ち取ら