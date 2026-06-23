◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「６番・右翼」で先発出場したが、２回の攻撃中に代走が送られ、途中交代した。２回１死で迎えた１打席目に四球を選んで出塁し、続くエドマンが１死一塁から右前打。二塁に進塁したが、右脇腹付近を抑えて塁上に座り込んだ。苦悶（くもん