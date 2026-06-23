人物像が立体的に浮き出てくるような声の持ち主として、多くの支持を集める津田健次郎さん。さまざまな作品でその実力を見せてきた津田さんですが、今回満を持して映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』で「それいけ！アンパンマン」シリーズに初出演。冒険家・ニャックルを演じる今作への思い、そして、ご自身やお子さんの食に関するお話などを伺いました。ニャックルの一つ一つの言葉に重みを――今回、演じられる