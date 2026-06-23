調停離婚の流れとは？メリット・デメリット・損しないコツを解説！ 話し合いがまとまらないときは第三者が立ち会う 調停離婚の流れ 話し合いがまとまらず離婚できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立てができるのは夫か妻のみです。調停では、裁判官と一般市民から選ばれた2名の調停委員が間に入り、夫婦が合意することを目指して話し合いを進めます。ただし、調停で最終判断を下すのはあくまでも当人たちです