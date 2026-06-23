苦手なものや場所があり、強く拒否する子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 苦手なものや場所があり、強く拒否する 光や音、におい、味覚などが原因となり、特定のものや場所に強い苦手意識があり、近づけようとすると非常に嫌がります。 例えば、こんな状況 Tちゃんは大きな音が大の苦手。ある日、歌の時間に保育者がピアノを弾き始めると、パニックになって泣き叫び、教室を飛び出していってしまい