あこがれの人と隣どうしになりたい！ 好きな人が隣にくる確率は意外に高い？ サークル仲間、男女５人ずつの10人で映画を観に行くことになりました。10人が横一列に並ぶように座席指定券を購入し、どの席へ座るかは、くじで決めることにしました。さて、このときＡくんが密かにあこがれているＢさんと隣どうしになれる確率は、どのくらいあるでしょうか？ ２人で１人と考える まず、10人が横一列に並んで