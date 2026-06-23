玉島警察署 2024年10月、倉敷市で就寝中の20代の女性に性的暴行をしようとし、けがをさせたとして、警察は6月22日、倉敷市の無職の男（51）を逮捕しました。 警察によりますと、男は2024年10月15日の午前2時ごろから午前2時30分ごろまでの間、倉敷市内の20代女性の家に侵入。就寝中の女性に覆い被さるなどの暴行を加え、性的暴行をしようとし、腕の皮下出血や頬の擦過傷など全治4、5日程度のけがを負わせた疑いがもたれてい