タレントの松本伊代（61）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、61歳誕生日を祝われる家族ショットを披露した。21日が誕生日だった松本は「昨日はお家で61歳の、いや16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」と書き出すと、家での自身と夫でタレントのヒロミ、長男で俳優の小園凌央、次男の隼輝さんの家族ショットをアップ。「パパと一緒に買い物へ。昨日は、ヒロミさんの手作りご飯何を作ってくれるんだろ