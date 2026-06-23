韓国発・恋愛リアリティショー『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』シーズン2が、7月7日より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信されることが決定。あわせて、本予告映像とキーアートが解禁された。【動画】『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』S2、予告編番組では、これまで一度も交際経験のない、恋愛にコンプレックスを抱える若者たちが、ファッションやダイエット、自己肯定感の向上などについて専門家のサポ