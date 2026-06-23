今や世界中が警戒する存在となっている森保ジャパンで、ダブルボランチの主軸を担う日本代表MF佐野海舟(マインツ)は試合を重ねるごとに自信を深めている。グループリーグ初戦のオランダ戦に続いて第2戦のチュニジア戦でも先発出場し、豊富な運動量と的確なポジショニングで中盤を支配して4-0の快勝に大きく貢献。スウェーデン戦を3日後に控え、ナッシュビルでの練習後に取材対応し、「疲労はあるけど、良い形でリカバリーでき