北中米ワールドカップのグループリーグ第2節・チュニジア戦で途中出場した日本代表FW後藤啓介(フライブルク)はW杯デビューに満足することなく、次戦に意欲を燃やしている。チュニジアを相手に4-0とリードを広げた後半39分、後藤は途中出場でW杯デビューを飾った。1トップで幅広い献身的な守備を見せ、終了間際には右から左サイドまでプレッシャーをかけてボールを奪取。相手のファウルにつなげるファインプレーを見せた。初