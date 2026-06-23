北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)に向けて再始動した日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)が22日の練習後、報道陣の取材に応じ、「まだ僕は何もしていないので、早くチームに貢献したい思いがある」と意気込みを語った。塩貝は初戦オランダ戦の後半39分からW杯デビューを飾った後、第2戦チュニジア戦(◯4-0)は出番なし。チュニジア戦の試合中にはベンチで厳しい表情を浮かべていた場面がテレビカメラ