トーヨーカネツは大幅高で３連騰。２２日の取引終了後、取得総数９０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．８％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は７月１日から９月１８日までとし、市場買い付けで実施する。機動的な資本政策の遂行を図る。 出所：MINKABU PRESS