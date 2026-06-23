ＪＲ東海が一進一退。同社は２２日、東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車を８月８日に運行すると発表した。乗車駅は東京と品川、新横浜で、降車駅は京都と新大阪。２２時台に首都圏を出た後、途中岐阜羽島に停車、６時台に関西圏に到着する。専用旅行商品を購入した顧客しか利用できず、岐阜羽島では改札外に出られない。株価は高く始まった後は利益確定目的の売りにさらされている。 出所：MINKABU PRESS