ＡＤＥＫＡが５連騰と気を吐いている。前日に５％を超える急伸をみせたが、きょうは目先筋の利食いをこなし頑強な値動きを継続している。日米で半導体関連株人気が旺盛だが、物色対象は半導体材料を手掛ける化学株にも幅広く波及している。そのなか、同社株は２月につけた高値５１０４円からは６００円程度ディスカウントの利いた水準にあり、出遅れ修正の有力対象として投資資金流入が観測される。高純度半導体材料や半導体リソ